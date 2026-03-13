مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة واعتقال أربعة في الضفة

القدس المحتلة-سانا

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وكان طفل فلسطيني قد قُتل أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72,139 قتيلاً و171,839 مصاباً.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

وقُتل فلسطينيان أمس برصاص الاحتلال في قرية زعترة جنوب نابلس، فيما اعتُقل آخران في بلدة بيت أُمر شمال الخليل.