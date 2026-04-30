مقتل 3 فلسطينيين في غزة بنيران طائرة مسيرة للاحتلال

القدس المحتلة-سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين اليوم الخميس بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأصيب آخر جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال استهدفهم على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم في الضفة الغربية، فيما واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون الاعتداءات على الفلسطينيين، من خلال حملات دهم واعتقال طالت عدداً من القرى، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية وفرض قيود على حركة السكان.