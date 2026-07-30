التعاون الخليجي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن

الرياض-سانا



أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.



وأكد البديوي، في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الخميس، تضامن دول المجلس الكامل مع الكويت والأردن، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.



وتأتي الإدانة في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، وسط دعوات عربية ودولية واسعة لاحترام سيادة الدول، ووقف التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

