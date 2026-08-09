مصر وتركيا تؤكدان أهمية التهدئة والتوصل لتفاهمات لاستقرار المنطقة

القاهرة-سانا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي اليوم الأحد، أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء الاحتقان، كما تبادلا الرؤى بشأن الترتيبات الأمنية الإقليمية، بما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جهة أخرى، أكد الوزيران ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في مرحلتها الأولى والثانية، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية المصري بحث أمس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.