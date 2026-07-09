“صن إكسبريس” توسع رحلاتها إلى سوريا وتستأنف نشاطها في الشرق الأوسط

أنقرة-سانا

أعلنت شركة “صن إكسبريس” للطيران المملوكة بالشراكة بين الخطوط الجوية التركية و”لوفتهانزا” الألمانية عن استئناف رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط، بعد تعليق مؤقت لبعض الخطوط بسبب التطورات في المنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة قولها في بيان اليوم الخميس: إنها ستوسع شبكة رحلاتها إلى سوريا، بإطلاق خط بين أنطاليا وحلب في 1 آب المقبل، وخط إزمير ـ حلب في الثاني منه، حيث من المقرر تسيير رحلات أنطاليا ـ حلب يومي الأربعاء والسبت، وإزمير ـ حلب يومي الجمعة والأحد.

واستأنفت الشركة بحسب البيان بالفعل نشاطها إلى الشرق الأوسط عبر رحلات بين إزمير التركية ودبي الإماراتية في 7 تموز، بواقع رحلتين أسبوعياً.

ومن المقرر إطلاق رحلات بين أنطاليا ودبي، وبين إزمير وبيروت وبين أنطاليا وأربيل في 15 الشهر الجاري، أما رحلات أنطاليا بيروت، فتُستأنف في الـ 16 منه، بينما ستستأنف الرحلات بين طرابزون والبحرين في 17 تموز.