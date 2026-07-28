ترامب يصف محادثات بلاده مع إيران بـالجيدة

واشنطن-سانا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين المحادثات التي تجريها بلاده مع إيران بـالجيدة، مؤكداً وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بينهما.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”: “نجري محادثات جيدة، وأعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فسيكون أمراً جيداً، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله قبل يومين”.

وأضاف ترامب أن إيران ترغب في التفاوض “لأننا كنا نهاجمهم بقوة شديدة” لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستُستأنف إذا لم تفض المفاوضات إلى نتائج.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين أنه مستعد “لعمل عسكري قوي” إذا فشلت المحادثات مع إيران، وذلك بعد قراره تعليق الضربات العسكرية بشكل مؤقت.