أوروبا تندد بانتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي وتؤكد دعمها لأوكرانيا

بروكسل-سانا



نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس، بانتهاك روسيا للمجال الجوي الأوروبي مجدداً.



وقالت فون دير لاين في منشور على منصة إكس أن “اختراق صاروخ روسي للأجواء البولندية انتهاك آخر غير مقبول لمجالنا الجوي الأوروبي”، مضيفةً: “لإنهاء هذا الوضع نساعد أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب بكل ما أوتينا من قوة، كما نعمل على بناء بنية أمنية أوروبية متينة براً وبحراً وجواً”.



كما أدان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وقت سابق اليوم الخميس، الضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا خلال الليلة الماضية وقال في بيان عبر منصة إكس: “خلال الهجوم، تم انتهاك المجال الجوي البولندي أيضاً، ما يؤكد مرة أخرى أن عدوان روسيا يشكل تهديداً لأمن أوروبا ككل”.



وكانت الشرطة البولندية في منطقة لوبلين القريبة من الحدود الأوكرانية أفادت ‏بتلقي بلاغ عن دوي انفجار قوي في إقليم “بيوجوراي”، مشيرةً إلى العثور ‏على حفرة وحطام جسم مجهول متناثر في أحد الحقول دون وقوع ضحايا، فيما تواصل ‏السلطات التحقيق في الحادث.



وأعلنت القوات البولندية في وقت سابق اليوم أنها دفعت بطائرات مقاتلة ‏لتأمين مجالها الجوي، على خلفية الغارات الجوية الروسية المتواصلة في ‏أوكرانيا‎.‎