الصين وبيلاروسيا تؤكدان التزامهما بتعميق التعاون الاستراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بكين اليوم الإثنين، ضرورة الحفاظ على التواصل الاستراتيجي بين الصين وبيلاروسيا وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة، بما يعود بالنفع على البلدين وتعزيز التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن شي قوله: إن “الصين تدعم بيلاروسيا في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها”، معرباً عن “استعداد الصين لمواصلة تقديم المساعدة في حدود إمكانياتها لدعم تنمية بيلاروسيا”.

ودعا الرئيس الصيني إلى “حشد الموارد من مختلف القطاعات لتعزيز التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، وتعزيز التنسيق والتعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف، بما يجعلهما قوة داعمة للاستقرار في عالم مضطرب”.

من جانبه، أشاد الرئيس البيلاروسي بالتعاون بين بيلاروسيا والصين، الذي يقدم دعماً قوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بيلاروسيا.

وأوضح لوكاشينكو أن بيلاروسيا تبدي اهتماماً كبيراً لعلاقاته مع الصين، وتتطلع إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي، وتوسيع مجالات التعاون.

ومبادرة “الحزام والطريق” هي استراتيجية تنموية عالمية ضخمة أطلقتها الصين عام 2013، وتهدف إلى بناء شبكة واسعة من البنية التحتية والتجارة لربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، محاكاةً لإرث “طريق الحرير” القديم.