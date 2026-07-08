سنتكوم: الجيش الأمريكي يشن ضربات على إيران رداً على استهداف ناقلات نفط في هرمز

09 2 سنتكوم: الجيش الأمريكي يشن ضربات على إيران رداً على استهداف ناقلات نفط في هرمز

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي شن هجمات على إيران، رداً على قيام الأخيرة باستهداف ناقلات نفط، وتهديد سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة في منشور على منصة إكس: “بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لفرض خسائر فادحة عليها جراء استهدافها ومهاجمتها سفناً تجارية يقودها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي”، مضيفة أن هذه الضربات تأتي رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر المضيق.

ووصف البيان العدوان الإيراني، بأنه غير مبرر وخطير، وانتهاك صريح لوقف إطلاق النار.

وألغت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق الثلاثاء، ترخيصاً رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران بشكل مؤقت، فيما قال مسؤول أمريكي: “إن تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة”.

ولاقى استهداف إيران للناقلة السعودية (وديان) والناقلة القطرية (الركيات)، إدانات واسعة، وسط تأكيد على رفض الاعتداء على أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

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