أردوغان بعد لقائه ترامب: أثق بالتوصل إلى نتائج إيجابية بين واشنطن وأنقرة

thumbs b c 1dacc9543376a3d2fad1c5b63c550894 أردوغان بعد لقائه ترامب: أثق بالتوصل إلى نتائج إيجابية بين واشنطن وأنقرة

أنقرة-سانا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بالتوصل إلى نتائج إيجابية بشأن العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال بين تركيا والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: إن ثقته تلك تأتي من علاقاته القوية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب أردوغان في تدوينته عقب لقائه ترامب عن سروره بلقاء الرئيس الأمريكي الذي يجري زيارة إلى تركيا لحضور القمة الـ 36 لحلف شمال الأطلسي التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 تموز الجاري.

وكان أردوغان أكد في وقت سابق اليوم أهمية زيارة ترامب لتركيا، كما أكد ترامب أن علاقات واشنطن مع أنقرة باتت أفضل.

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