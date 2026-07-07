المفوضية الأوروبية: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعادة تسليح نفسها

المفوضية الأوروبية المفوضية الأوروبية: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعادة تسليح نفسها

بروكسل-سانا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الأمن الأوروبي دخل حقبة جديدة وذلك تزامناً مع انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة التركية أنقرة اليوم.

ونقلت وكالة ” آكي” عن فون دير لاين قولها في منشور على منصة إكس، إن: ” الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعادة تسليح نفسها للدفاع عن أوروبا، وفي الوقت نفسه تعزز حلف الناتو”.

وأوضحت أن “دول التكتل الموحد تضاعف إنفاقها الدفاعي كما تعمل على إعادة تنشيط قاعدتها الصناعية الدفاعية ما يخلق فرص عمل جيدة في القارة”.

ويعد إنفاق أوروبا الدفاعي أحد أهم الملفات التي ستناقشها قمة الناتو في ظل ضغط الإدارة الأمريكية على القارة لزيادة استثماراتها الدفاعية، وتحمل المسؤولية الرئيسية عن الدفاع عن نفسها.

إيطاليا تعلن إضافة بند خاص بالسودان على جدول أعمال وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا
سلطات الاحتلال تخطط لإنشاء 34 موقعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية
خلال نصف عام .. الاحتلال يرتكب2400 خرقاً لوقف إطلاق النار في غزة تخلّف 754 قتيلاً و2100 مصاباً
نائب الرئيس الصيني: استقرار العلاقات الصينية الأمريكية ضرورة
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك