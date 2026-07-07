المفوضية الأوروبية: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعادة تسليح نفسها

بروكسل-سانا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الأمن الأوروبي دخل حقبة جديدة وذلك تزامناً مع انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة التركية أنقرة اليوم.

ونقلت وكالة ” آكي” عن فون دير لاين قولها في منشور على منصة إكس، إن: ” الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعادة تسليح نفسها للدفاع عن أوروبا، وفي الوقت نفسه تعزز حلف الناتو”.

وأوضحت أن “دول التكتل الموحد تضاعف إنفاقها الدفاعي كما تعمل على إعادة تنشيط قاعدتها الصناعية الدفاعية ما يخلق فرص عمل جيدة في القارة”.

ويعد إنفاق أوروبا الدفاعي أحد أهم الملفات التي ستناقشها قمة الناتو في ظل ضغط الإدارة الأمريكية على القارة لزيادة استثماراتها الدفاعية، وتحمل المسؤولية الرئيسية عن الدفاع عن نفسها.