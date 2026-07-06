الأمين العام للناتو: عقود دفاعية جديدة بعشرات مليارات الدولارات لتعزيز الردع

أنقرة-سانا

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الإثنين، بأن يبرم الحلف عقوداً جديدة بقيمة عشرات مليارات الدولارات، في إطار جهوده لتعزيز قدراته الدفاعية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن روته قوله، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة: “سنعلن عن عقود جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، ستوفر لنا معدات أساسية لتعزيز قدرات الردع والدفاع”.

وأوضح روته أن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف، إلى جانب كندا، رفعت بالفعل إجمالي إنفاقها الدفاعي إلى نحو 4 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا أنفقوا خلال العام الماضي على الدفاع الأساسي ما يزيد بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لافتاً إلى أن إجمالي الاستثمارات الدفاعية الإضافية خلال عامي 2025 و2026 سيبلغ 258 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، قال روته: “أتوقع هنا في أنقرة أن تقدم الدول خططاً واضحة وملموسة وموثوقة لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 5 بالمئة، وما رأيناه حتى الآن يدعو إلى الإعجاب”.

وكان أعضاء الحلف قد اتفقوا خلال قمتهم التي عقدت العام الماضي على رفع إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بحيث يخصص 3.5 بالمئة للإنفاق الدفاعي الأساسي، و1.5 بالمئة للإنفاق على البنود المرتبطة بالأمن.

ووصل روته إلى أنقرة اليوم للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، التي تنطلق غداً الثلاثاء، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، وعدد من المسؤولين.

وتستضيف تركيا أعمال القمة السادسة والثلاثين لحلف الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.