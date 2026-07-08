أطباء أعصاب يحذرون من ربط تمارين الأصابع بالوقاية من ألزهايمر

واشنطن-سانا

أكد أطباء أعصاب أن تمرين تحريك الإصبع الصغير “الخنصر”، الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مع ادعاءات بقدرته على الوقاية من مرض ألزهايمر، قد يساعد على تنشيط بعض وظائف الدماغ، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت فعاليته في الوقاية من الخرف أو ألزهايمر.

وذكر موقع سكاي نيوز أمس الثلاثاء أن التمرين المعروف باسم “وقت الخنصر” يعتمد على تنفيذ حركات محددة بالأصابع خلال فترة قصيرة، ويروج له على أنه يعزز اللدونة العصبية ويحافظ على صحة الدماغ.

وأكدت طبيبة الأعصاب الأمريكية جينيفر ديربورن-تومازوس أن تمرين الخنصر قد يحفز بعض الوظائف الدماغية المرتبطة بالتنسيق الحركي، إلا أنه لا توجد أدلة تثبت قدرته على الوقاية من مرض الزهايمر أو استخدامه مؤشراً لتشخيص الأمراض العصبية.

وأوضح اختصاصي طب الأعصاب الأمريكي إريك أندرسون المدير الطبي في شركة Lin Health أن تنفيذ حركات غير مألوفة بالأصابع ينشط مناطق دماغية مرتبطة بالتخطيط الحركي والانتباه والتوقيت والتغذية الراجعة الحسية، ما قد يسهم في تحفيز النشاط العصبي.

بدوره، أشار اختصاصي طب الأعصاب ألكسندر زوبكوف ويمارس اختصاصه في ولاية مينيسوتا الأمريكية، إلى أن اليدين والأصابع تشغلان مساحة واسعة من القشرة الحركية والحسية في الدماغ، لكن تنشيط هذه المناطق لا يعني بالضرورة الوقاية من الخرف أو مرض ألزهايمر، مؤكداً أن الدراسات المتاحة لا تدعم هذه الادعاءات.

ولفت الخبراء إلى أن تمارين الأصابع قد تساعد في تحسين بعض القدرات الإدراكية والمهارات اليومية، ولا سيما لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يخضعون للتأهيل بعد السكتات الدماغية، إلا أنها لا تثبت وجود تأثير وقائي ضد الأمراض التنكسية العصبية.

وأوضح الأطباء أن صعوبة تنفيذ تمرين الخنصر لا تعد مؤشراً على الإصابة باضطرابات دماغية، إذ قد ترتبط بعوامل أخرى، مثل التهاب المفاصل أو إصابات سابقة أو اختلاف اليد المسيطرة أو قلة الاعتياد على هذه الحركات.

ويُعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعاً، إذ يؤثر تدريجياً في الذاكرة والقدرات الفكرية والقدرة على أداء المهام اليومية، فيما تشير التوصيات الطبية إلى أن الحفاظ على صحة الدماغ يعتمد على عوامل متعددة، من بينها النشاط البدني والذهني، والتغذية المتوازنة، والسيطرة على عوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.