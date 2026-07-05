وزيرا الخارجية السعودي والبحريني يؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي

الرياض-سانا



بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الوزيرين شددا خلال لقائها اليوم الأحد في الرياض على أهمية تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مستجدات الأوضاع الإقليمية والمسار التفاوضي الأمريكي – الإيراني.



كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين.



وفي مؤشر على بدء تعافي حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، بات عدد متزايد من السفن يعتمد مساراً قريباً من الساحل العُماني، ما يحدّ من نفوذ إيران على الممر المائي، ولا سيما بعد إعلانها سابقاً ضرورة حصول السفن على إذن منها لعبور المضيق ووجوب التزامها بالمسارات المحددة.