هزة أرضية بقوة 4,9 درجات تضرب شرق الجزائر

الجزائر-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4,9 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، ولاية باتنة شرقي الجزائر، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قوله في بيان: ” إنّه تم تحديد مركز الهزة على بعد 2 كلم جنوب شرق عين جاسر بالولاية ذاتها”.

وكانت هزة أرضية بقوة 3,8 درجات ضربت الولاية نفسها مساء أمس، على بعد 6 كلم جنوب-غرب عين جاسر، كما سُجلت هزة بقوة 3,4 درجات في باتنة أيضاً في الـ 27 من أيار الجاري.

واعتبر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء في بيان في الـ 30 من أيار الماضي أن هذه الهزات تعد نشاطاً زلزالياً “معتدلاً”، ولا تشكل أي خطر على حياة الأشخاص، موضحاً أنه نشاط طبيعي نظراً للموقع الجغرافي للجزائر الموجود على الصفيحة التكتونية الأفريقية التي تصطدم بالصفيحة التكتونية الأورو-آسيوية بنحو 5 ملم سنوياً، ما يمثل سرعة سنوية بطيئة تنتج عنها هزات ضعيفة.