دمشق-سانا

تتنوع مضامين الإصدارات في هذا العدد من زاوية “إصدارات سورية حديثة” بين توثيق الذاكرة والحرب، واستلهام تجارب النضال الإنساني، واستعراض قضايا الفقه المعاصر، والغوص في عوالم الرواية والشعر والتاريخ الاجتماعي، بما يعكس تنوع المشهد الثقافي وحيوية حركة النشر.

• الكتاب: مدّ البوح وجزر الحرب (رسائل الناجين من الحرب)

المؤلف: كتاب سوريون

إشراف: الكاتبة حلا كردية

دار النشر: لقمان للنشر والتوزيع حمص 2026

نبذة عن الكتاب: من قلب الوجع السوري ينبثق هذا الكتاب وهو عمل أدبي توثيقي جماعي يجمع بين دفّتيه شهادات إنسانية مؤثرة ورسائل حيّة صاغتها أقلام ثلاثين كاتباً وكاتبة من سوريا، بإشراف وتنسيق دقيق من الكاتبة حلا كردية التي قادت هذا المشروع ليكون صوتاً نابضاً لذكراهم وتجاربهم المعاشة طوال سنوات المحنة.

• كتاب: نيسلون مانديلا يتحدث

المؤلف: ستيف كلارك

المترجم: ماهر حرامي

دار النشر: كنعان للدراسات والنشر دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يجمع الكتاب الخطابات والرسائل السياسية الملهمة للمناضل الأفريقي نيلسون مانديلا التي اعتنى بتحريرها ستيف كلارك ونقلها المترجم ماهر حرامي بأسلوب بليغ، ليجسد من خلالها قيم الحرية والتضامن الإنساني.

• كتاب: المقدمة في فقه العصر

المؤلف: الدكتور فضل بن عبد الله مراد

دار النشر: ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يعد الكتاب بمجلديه إنجازاً علمياً يجسد ريادة المدرسة الفقهية المعاصرة، ليكون المتن الموسوعي الأوّل من نوعه في استنباط وتفريع وتبويب النوازل الحديثة، حيث تنساب صفحات الكتاب بلغة فقهية رشيقة تنبض بالحياة، مارةً بسلاسة من تشريعات الدولة والسياسة والمالية العامة، إلى دهاليز المعرفة التكنولوجية ومستجدات الذكاء الاصطناعي والنقود الرقمية والطب الحديث، ما يجعله وثيقة ودليلاً مرجعياً للباحثين في الشريعة الإسلامية بمرآة العصر.

• رواية: ناسك المدينة

المؤلف: بيداء عبد العزيز الحمد

دار النشر: توتول للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الرواية: تنسج الكاتبة في روايتها، حكاية تفيض بالمشاعر، حيث تتبع سيرة بطلتها “بيسان” في رحلة بحث عميقة عن الذات والحرية، متسلحة بكبرياء امرأة تأبى الضيم وترفض الخضوع رغم كل الانكسارات، لتقدم الرواية من خلال غلافها الذي يزدان بدير “سيمونوس بتراس” التاريخي لوحة أدبية رشيقة تمزج بين عزلة النسك وضجيج المدينة.

• ديوان شعري: السوريون

المؤلف: الشاعر والصحفي عبد الله الحامدي

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الديوان: يأتي الديوان، كوثيقة وجدانية بالغة العذوبة والأسى ينسج فيها الشاعر بِلُغَةٍ شاعريّة قصيدة النثر وتفعيلة الروح، ليعبر بلا خوف عن جراح الذاكرة، ومأساة الشتات، وأمل الانبعاث الإنساني عقب سنوات طويلة من المعاناة، موثقاً في نصوصه ملاحم الصمود والألم التي عاشها الإنسان السوري ليكون هذا الديوان مرآةً نابضة تترجم تفاصيل الوجع السوري وتصعد به إلى مصاف الخلود الأدبي.

• كتاب: عينين ماض من الجبيل

المؤلف: إقبال الخالدي

دار النشر: تكوين للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: هو مؤلف تاريخي وتوثيقي يستعرض جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية لمدينة الجبيل السعودية قديماً عبر مجموعة من الصور والذكريات والشهادات التاريخية.