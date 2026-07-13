تسعة قتلى وعشرة مصابين بينهم أمريكيون جراء حادث سير غرب المكسيك

مكسيكو-سانا
لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بجروح، بينهم أمريكيون، جراء حادث سير شمل عدة مركبات تسببت فيه شاحنة مقطورة على طريق سريع في ولاية خاليسكو غرب المكسيك.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الإثنين عن هيئة الحماية المدنية في الولاية أن من بين القتلى قاصرين اثنين، مشيرة إلى أن من بين المصابين اثنين من أفراد الحرس الوطني وحالتهما خطيرة، إضافة إلى أن أربعة أمريكيين أصيبوا بجروح غير خطيرة، ونُقلوا إلى مستشفى أربوليداس في مدينة غوادالاخارا لتلقي العلاج.
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية عدة مركبات وهي تحترق جراء التصادم على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي غوادالاخارا وتيبيك.
ولقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 31 آخرون بجروح بداية أيار الماضي، جراء انقلاب حافلة سياحية في ولاية ناياريت غربي العاصمة مكسيكو.