تسعة قتلى وعشرة مصابين بينهم أمريكيون جراء حادث سير غرب المكسيك

مكسيكو-سانا‏

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بجروح، بينهم أمريكيون، جراء حادث سير شمل عدة مركبات تسببت ‏فيه شاحنة مقطورة على طريق سريع في ولاية خاليسكو غرب المكسيك‎.‎

ونقلت وكالة رويترز اليوم الإثنين عن هيئة الحماية المدنية في الولاية أن من بين القتلى قاصرين اثنين، مشيرة إلى أن من ‏بين المصابين اثنين من أفراد الحرس الوطني وحالتهما خطيرة، إضافة إلى أن أربعة أمريكيين أصيبوا بجروح غير خطيرة، ‏ونُقلوا إلى مستشفى أربوليداس في مدينة غوادالاخارا لتلقي العلاج‎.‎

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية عدة مركبات وهي تحترق جراء التصادم على الطريق السريع الذي ‏يربط بين مدينتي غوادالاخارا وتيبيك‎.‎

ولقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 31 آخرون بجروح بداية أيار الماضي، جراء انقلاب حافلة سياحية في ‏ولاية ناياريت غربي العاصمة مكسيكو‎.‎