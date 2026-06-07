ألمانيا تقود طموحات المجموعة الخامسة في مونديال 2026 وصراع محتدم على بطاقات التأهل

دمشق-سانا



تشهد المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تضم منتخبات ألمانيا، والإكوادور، وكوت ديفوار (ساحل العاج)، وكوراساو، منافسات مثيرة تجمع بين عراقة الكرة الأوروبية، وحيوية المدرستين الإفريقية واللاتينية، إلى جانب الطموح الوافد الجديد.



ويبرز المنتخب الألماني (الماكينات) المتوج باللقب العالمي أربع مرات، كأبرز المرشحين لتصدر المجموعة وخطف بطاقة العبور المباشرة، مدفوعاً برغبته في استعادة هيبته المونديالية، وبناء جيل جديد يقوده نجوم كبار.



ومع ذلك، لن تكون مهمته سهلة في مواجهة منتخب الإكوادور العنيد الذي يمتلك تنظيماً تكتيكياً عالياً، والذي يؤكد مدربه ولاعبوه أن فريقهم لن يكون لقمة سائغة في كأس العالم.



ويبحث منتخب كوت ديفوار المدجج بالقوة البدنية والمهارات الفردية العائد للنهائيات بعد غياب، للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وهو الهدف الذي فشلوا في تحقيقه خلال مشاركاتهم الثلاث السابقة منذ أول ظهور لهم في 2006.



ويسعى منتخب كوراساو، الذي يسجل ظهوره التاريخي الأول في النهائيات كأصغر بلد جغرافياً يبلغ المونديال، لتفجير المفاجآت، وإثبات جدارته بين كبار اللعبة.



ووفقاً للجدول الرسمي، لمنافسات الدور الأول للمجموعة الخامسة، يقص شريط المباريات يوم الأحد الـ 14 من حزيران 2026، بمواجهة تجمع ألمانيا وكوراساو عند الساعة الثامنة مساءً، تليها في الساعات الأولى من يوم الإثنين الـ 15 من حزيران مواجهة كوت ديفوار والإكوادور عند الساعة الثانية صباحاً، وفي الجولة الثانية، يلتقي عملاقا المجموعة ألمانيا وكوت ديفوار يوم السبت الـ 20 من حزيران عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، ليتجدد الصراع فجر الأحد الـ 21 من حزيران بلقاء الإكوادور وكوراساو عند الساعة الثالثة صباحاً.



وتختتم منافسات المجموعة في جولة حاسمة موحدة التوقيت يوم الخميس الـ 25 من حزيران عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث تلعب كوراساو ضد كوت ديفوار في الوقت الذي تصطدم فيه ألمانيا بالإكوادور لتحديد هوية المتأهلين رسمياً.



وتترقب الجماهير الرياضية حول العالم ضربة البداية لنهائيات كأس العالم 2026، في الـ 11 من حزيران الجاري، وتحمل الرقم (23) في تاريخ البطولة، وتتميز بكونها النسخة الأولى التي تقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في قارة أمريكا الشمالية، وهي الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، إلى جانب كونها الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.