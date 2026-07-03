الإمارات تحبط هجمات سيبرانية متطورة استهدفت القطاع المالي

أبو ظبي-سانا
أعلن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، اليوم الجمعة، التصدي بنجاح لهجمات إلكترونية متطورة استهدفت جهات في القطاع المالي، مؤكداً أن فرق الرصد والاستجابة تعمل على مدار الساعة لرصد التهديدات وتحليلها واحتوائها بما يضمن استمرارية الخدمات المالية وحماية البنية الرقمية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن المجلس قوله: إن الهجمات شملت محاولات لاختراق الأنظمة الرقمية، وحملات تصيّد إلكتروني، واستغلال ثغرات أمنية، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة تعقيد الهجمات.
وأكد المجلس استمرار تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات السيبرانية، ورفع الجاهزية لحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية، داعياً الجهات كافة إلى الالتزام بالضوابط الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، والتحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط سيبراني مشبوه.
وتأتي هذه الهجمات الإلكترونية في سياق عالمي يشهد تصاعداً ملحوظاً في التهديدات السيبرانية، وخصوصاً تلك التي تستهدف القطاع المالي باعتباره أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على الاستقرار الاقتصادي.