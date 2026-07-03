الإمارات تحبط هجمات سيبرانية متطورة استهدفت القطاع المالي

أبو ظبي-سانا‏

أعلن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، اليوم الجمعة، التصدي بنجاح لهجمات إلكترونية ‏متطورة استهدفت جهات في القطاع المالي، مؤكداً أن فرق الرصد والاستجابة تعمل على ‏مدار الساعة لرصد التهديدات وتحليلها واحتوائها بما يضمن استمرارية الخدمات المالية ‏وحماية البنية الرقمية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن المجلس قوله: إن الهجمات شملت محاولات ‏لاختراق الأنظمة الرقمية، وحملات تصيّد إلكتروني، واستغلال ثغرات أمنية، إضافة إلى ‏استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة تعقيد الهجمات. ‏

وأكد المجلس استمرار تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات ‏السيبرانية، ورفع الجاهزية لحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية، داعياً الجهات كافة ‏إلى الالتزام بالضوابط الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، ‏والتحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط سيبراني مشبوه.‏

وتأتي هذه الهجمات الإلكترونية في سياق عالمي يشهد تصاعداً ملحوظاً في التهديدات ‏السيبرانية، وخصوصاً تلك التي تستهدف القطاع المالي باعتباره أحد أكثر القطاعات ‏حساسية وتأثيراً على الاستقرار الاقتصادي.‏