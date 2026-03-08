ماكرون يجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية وتضامن فرنسا مع قطر

الدوحة-سانا

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية المتواصلة على قطر ودول المنطقة، لما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن ماكرون أكد تضامن فرنسا الكامل مع دولة قطر في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها، مشيداً بفعالية القوات المسلحة القطرية في تعزيز الأمن وحماية كل من على أراضيها، بمن في ذلك المقيمون الفرنسيون.

وفي إطار العلاقات الثنائية، أكدّ بن حمد وماكرون أهمية ضمان استقرار إمدادات الطاقة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الدفاعي القائم بين البلدين، مجددين التزامهما بمواصلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بينهما.

كما شدد الجانبان على أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة يقتضي خفض التصعيد، وتغليب الحوار والمسارات الدبلوماسية في معالجة التحديات الراهنة.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الضربات العسكرية المتبادلة منذ صباح السبت الماضي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما تواصل طهران شن اعتداءات بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي والأردن والعراق ودول إقليمية أخرى.