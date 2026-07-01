فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف أنشطة الاحتلال الاستيطانية بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية، بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة لإلغاء اتفاقيات أوسلو، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الأنشطة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الأربعاء عن الرئاسة قولها: “إن هذه المخططات تمثل تصعيداً خطيراً وإمعاناً في سياسة الضم والاستيطان، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإصراراً من حكومة الاحتلال على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار.

وأضافت: إن حكومة الاحتلال تواصل سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، وسعي إلى نسف حل الدولتين وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة، بما فيها القدس، غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، وتعد انتهاكاً فاضحاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ولن تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض الفلسطينية، ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية، بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وإلزامها باحترام القانون الدولي.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أدانت في الـ18 من الشهر الماضي، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية التوسعية، عقب مصادقتها ‏على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إقامة مبنى لمدرسة دينية للمستوطنين في قلب مدينة الخليل.‏