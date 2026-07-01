شركة نرويجية تزود الكويت بمنظومة دفاعية قيمتها 400 مليون دولار

أوسلو-سانا

أعلنت شركة كونغسبرغ غروبن النرويجية، أمس الثلاثاء، أنها ستزود ‌الكويت بمنظومة دفاع جوي في إطار اتفاق مع شركة رايثيون الأمريكية بموجب برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكي.

ونقلت رويترز عن الشركة المتخصصة في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والطاقة، والقطاعات البحرية التجارية قولها: إنّ ⁠قيمة العقد الخاص بتوريد منظومة الصواريخ النرويجية المتطورة أرض -جو (ناسماس) تبلغ حوالي 400 مليون دولار.

وأضافت الشركة: إن منظومة ناسماس الدفاعية المتنقلة التي تطورها بالتعاون مع شركة رايثيون، ستساعد ‌الكويت ⁠على حماية سكانها وبنيتها التحتية من التهديدات الجوية.

وتأثرت الكويت بالحرب في الشرق الأوسط، حيث تعرضت لاعتداءات إيرانية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، كان آخرها في الـ 28 من حزيران الفائت.