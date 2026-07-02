عون: زيارة الشيباني تؤكد الحرص على إقامة علاقات سليمة بين سوريا ولبنان

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى لبنان تؤكد حرص البلدين على إقامة علاقات سليمة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن الجانب السوري شدد على أن التعاون الثنائي يجب أن يتم عبر المؤسسات الدستورية، وعلى أساس العلاقة بين دولة ودولة.



ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال استقباله وفداً من الرابطة المارونية: إن زيارة الشيباني تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى سوريا بالتدخل في لبنان، وتؤكد عدم صحة ما أشيع، ولا سيما أن هدفها إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخرين.



وأوضح عون أن الوفد السوري أكد أهمية أن يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية، وليس مع أي فريق أو على قاعدة التدخل في الشؤون اللبنانية، لافتاً إلى أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق بما يخدم استقرار البلدين.



وأشار عون إلى أن لبنان حريص على الخروج من مرحلة الحروب والوصايات، مؤكداً التمسك بالسيادة اللبنانية وعدم التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية، وأن المفاوضات تشكل خياراً دبلوماسياً، يهدف إلى تحصيل الحقوق وضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.



وكان الشيباني أجرى اليوم سلسلة لقاءات في بيروت، شملت الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، كما وقع الجانبان اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا السورية-اللبنانية، بهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات.

