شمال غرب البحر المتوسط يسجل موجة حر بحرية تاريخية

مدريد-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن معهد علوم البحار الإسباني أن شمال غرب البحر المتوسط يشهد موجة حر بحرية تاريخية، مع تسجيل ارتفاع بمعدل 5,2 درجات عن المعدلات الطبيعية.



ونقلت فرانس برس عن الباحث في المعهد، خوستينو مارتينيز، أن متوسط شدة هذه الظاهرة بلغ 5,2 درجات مئوية، موضحاً أن مقارنة هذا الرقم بالبيانات المسجلة خلال السنوات السابقة تُظهر أنه الأعلى على الإطلاق.

وأضاف مارتينيز: إن هذا المستوى القياسي يعود بدرجة كبيرة إلى موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا خلال الفترة الأخيرة.

وتسببت الموجة الحارة في أوروبا التي بدأت في الـ 20 من حزيران بتسجيل درجات حرارة غير مسبوقة في أوائل الصيف، إذ تسببت الحرارة اللافحة بتعطيل توليد الكهرباء، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وإجهاد أنظمة الرعاية الصحية.

وتزداد موجات الحر في جميع أنحاء العالم قسوةً وتواتراً بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن تلوث الوقود الأحفوري.

وكانت أوروبا شهدت في الأيام الماضية موجة حر غير مسبوقة، أسفرت عن ارتفاع أعداد الوفيات فوق المعدلات الطبيعية، وأربكت مظاهر الحياة اليومية في عدد من الدول، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق الغابات.