كوريا الجنوبية تحتجز سفينة شحن للاشتباه في انتهاكها العقوبات على كوريا الشمالية

19 2023 638183024746441449 644 كوريا الجنوبية تحتجز سفينة شحن للاشتباه في انتهاكها العقوبات على كوريا الشمالية

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها تحتجز سفينة شحن كانت دخلت البلاد في آذار الماضي، للاشتباه في انتهاكها العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء”يونهاب” عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: “إنّ سفينة الشحن “بارادا” دخلت ميناء بيونغتيك على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب سيئول في آذار، وقد أجرت الجهات الحكومية ذات الصلة تحقيقاً مشتركاً بشأنها استناداً إلى معلومات تفيد بتورطها سابقاً في أنشطة تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، لذلك يتم احتجازها كإجراء متابعة بموجب قرارات مجلس الأمن”.

وقالت إذاعة “صوت أمريكا” إنّ هذه السفينة المعروفة أيضاً باسم صوفيا، هي من بين عدة سفن وردت أسماؤها في بيان مشترك صدر في أيار الماضي عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، والذي دعا لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى التحرك سريعاً لتصنيف السفن المتهمة بانتهاك عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تحظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم وخام الحديد، وحث على تصنيف سبع سفن من بينها سفينة “بارادا” لتورطها المزعوم في تلك الصادرات.

وأضافت أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر مؤشرات على أن السفينة حملت الفحم من ميناء نامبو في كوريا الشمالية في شهري أيلول وكانون الأول من عام 2024.

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