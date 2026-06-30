تركيا ثاني أكبر قوة كهرومائية في أوروبا بأكثر من 32 ألف ميغاواط

أنقرة-سانا

أظهر تقرير صادر عن الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية “IHA” أن تركيا باتت ثاني أكبر دولة في أوروبا بعد النرويج من حيث القدرة المُركّبة للطاقة الكهرومائية، وذلك بعد رفع إجمالي قدرتها إلى نحو 32 ألفاً و294 ميغاواط.

وذكرت وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء نقلاً عن التقرير، أن تركيا باتت تتفوق في هذا المجال على دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالمياً بعد الصين والبرازيل والولايات المتحدة وكندا والهند وروسيا واليابان والنرويج.

وبلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية على الصعيد العالمي 1469 غيغاواط، منها 1269 غيغاواط من المحطات التقليدية، و201 غيغاواط من محطات الضخ والتخزين، فيما تم تشغيل 28 غيغاواط من قدرات جديدة خلال العام الماضي.