الجامعة العربية: اعتداءات إيران انتهاك سافر للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار

القاهرة-سانا

جددت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأكدت الدول الأعضاء في بيان نشر اليوم الإثنين عبر منصة إكس، أن أمن الدول العربية كُلّ لا يتجزأ وترفض المساس بسيادة أي منها تحت أي مبرر، داعية إيران إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتحكيم العقل وعدم توسيع رقعة الصراع وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.

كما أعربت الدول الأعضاء عن تقديرها للجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عمان وعدد من الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر وقطر، والدول الصديقة، سعياً لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، وأكدت على أهمية الاستفادة من تلك الجهود.

وتعرضت منذ يوم السبت دول البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.