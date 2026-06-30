الجهود الدولية تتكثّف لمساعدة فنزويلا وسط تحذيرات من انهيار النظام الصحي بعد الزلزالين

عواصم-سانا

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، تحذيرات من انهيار النظام الصحي في فنزويلا بشكل كامل، إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر من 1719 شخصاً، وإصابة 5 آلاف آخرين، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في تصريحات نقلتها” فرانس برس”، أن عدداً من المستشفيات تضرر بشدة، بينما تعمل منشآت أخرى بطاقة جزئية وسط نقص حاد في الكوادر الطبية.

وأشار ليندماير إلى أن ثلاثة مراكز صحية تعرضت لأضرار جسيمة، فيما تضررت ستة مراكز أخرى أو باتت تعمل بشكل جزئي، فيما أظهر مسح شمل 21 منشأة صحية، أن بقية المرافق تعمل وسط فوضى في تقديم الخدمات، واكتظاظ شديد، وتراكم للحالات الجراحية المتأخرة، ما يعكس حجم الضغط على القطاع الصحي.

انهيار خدمات الأمومة

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدداً من العاملين المتخصصين في رعاية الأمومة في منطقة لا غوايرا لا يزالون في عداد المفقودين، ما تسبب في فجوة خطيرة في خدمات الولادة، وزيادة المخاطر على النساء الحوامل في المناطق الأكثر تضرراً.

ويواجه آلاف النازحين جراء الزلزالين مخاطر تفشي أمراض مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك، وخاصة في ظل انخفاض معدلات التطعيم في البلاد، ما يهدد بحدوث أزمة صحية موازية قد تعقّد جهود الإغاثة.

دمار واسع النطاق

تقديرات وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تبين أن ما يقرب من 58,870 مبنى قد تضرر أو انهار بالكامل في المناطق المنكوبة، في حين تشير الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 1.2 مليون طن من الأنقاض في ولاية لا غوايرا وحدها، ما يجعل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين أكثر تعقيداً.

وعلى صعيد الدعم الدولي، أرسلت 27 دولة من بينها سوريا، أكثر من 40 فريق إنقاذ يضمّ ما يزيد على ألفي عنصر، وقد تمكنت هذه الفرق من انتشال ناجين من تحت الأنقاض رغم صعوبة الظروف ووجود هزات ارتدادية متواصلة.

إلى ذلك، أعاد الجيش الأمريكي فتح ميناء لا غوايرا لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما رست سفينة “يو إس إس فورت لودرديل” قبالة الساحل لتقديم دعم لوجستي مباشر، كما رفعت الولايات المتحدة حجم مساعداتها إلى 300 مليون دولار تُوجّه عبر منظمات دولية.

أزمة إنسانية خانقة

ومع ارتفاع عدد القتلى وتراكم الجثث، أنشأت السلطات الفنزويلية مرافق مؤقتة في الموانئ والمستودعات، فيما اضطر الأهالي في مناطق عديدة للبحث بين الأنقاض بأيديهم بسبب نقص المعدات الثقيلة.

وحتى يوم أمس الإثنين، سجلت فنزويلا هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ما أثار الذعر بين السكان في كاراكاس ولا غوايرا.

ورغم عدم تسجيل أضرار إضافية، فإن استمرار الهزات يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ ويعمّق حالة الخوف.