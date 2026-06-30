قطر: لا لقاء مباشراً بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في الدوحة

الدوحة-سانا

أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد أي اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، مشيرةً إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيعقدان لقاءات مع الوسطاء القطريين لبحث مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الوزارة قوله: إن ويتكوف وكوشنر الموجودين في الدوحة لن يجتمعا بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين، موضحاً أن زيارتهما تقتصر على التشاور مع الوسطاء بشأن المفاوضات.

وأضاف المتحدث: إن خط اتصال مباشر استُخدم خلال الأيام القليلة الماضية للمساعدة في تهدئة التوتر واحتواء المواجهات في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن قطر تنسق مع سلطنة عُمان بشأن ضمان العبور الآمن للسفن في المضيق.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن الأموال الإيرانية المجمدة، البالغة ستة مليارات دولار، لم تُحوّل إلى طهران حتى الآن، ولا تزال خاضعة للاتفاق المبرم عام 2023، والمخصص لتمويل شراء السلع الإنسانية.

وكان موقع أكسيوس نقل أول أمس الأحد عن مسؤول أمريكي قوله: إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.