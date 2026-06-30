ميناء أم قصر العراقي يستقبل 80 سفينة في حزيران الجاري

بغداد-سانا

أعلنت هيئة الموانئ العراقية، اليوم الثلاثاء، أن ميناء أم قصر الشمالي استقبل 80 سفينة في حزيران الجاري من بينها بواخر عملاقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مدير ميناء أم قصر “محمد طاهر فاضل” قوله في بيان: إن مؤشر استقبال السفن خلال حزيران ارتفع إلى 80 باخرة، مقارنة مع 66 باخرة رست خلال أيار الماضي.

وأضاف: إن “من ضمن السفن العملاقة التي استقبلتها الموانئ العراقية سفينة (KCL) قادمة مباشرة من الموانئ الصينية، وقد رست بنجاح دون وسيط على الرصيف رقم (18) في ميناء أم قصر الشمالي”.

وتابع فاضل: إن “هذا الطراز من السفن العملاقة يمثل عودةً قويةً للخطوط الملاحية الكبرى التي انقطعت عن الميناء في الفترات السابقة، لافتاً إلى أن استئناف استقبالها دليل على جاهزية الميناء وأرصفته اللوجستية”.

وأشار فاضل إلى “استعداد الأرصفة خلال الساعات الـ 48 القادمة لاستقبال سفن جديدة (باخرتين إلى 3 بواخر) من ذات الأحجام الكبيرة والسعات التخزينية العالية، ما يعزز الاستقرار التجاري وتدفق البضائع عبر المنفذ البحري الأبرز في العراق”.

ولفت إلى أن “الميناء يشهد حالياً تدفقاً مستمراً للسفن القادمة من عدة وجهات إقليمية ودولية؛ أبرزها خطوط الملاحة القادمة من الإمارات (ميناء جبل علي) وقطر والسعودية فضلاً عن بعض الخطوط الدولية المباشرة”.

ويعتبر ميناء أم قصر في محافظة البصرة أكبر موانئ العراق وأهمها، وهو يستقبل البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها في مياه شط العرب، ويمر من خلاله 80% من الواردات العراقية، حيث تعتمد البلاد على الميناء بشكل مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.