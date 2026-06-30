إصابة فلسطينيين في قصف الاحتلال على غزة واعتقال اثنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزة، فيما اعتقل فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة فلسطينيين شمال مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

كما نفذت قوات الاحتلال أربع عمليات نسف ضخمة استهدفت منازل ومنشآت في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لتشريد عشرات العائلات وحرمانها من مصدر رزقها.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة، فجرت القوات الإسرائيلية روبوتاً مفخخاً محملاً بكميات كبيرة من المتفجرات، استهدف تدمير منازل في حي التفاح شمال شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية ووقوع انفجارات متفرقة في حيي الشجاعية والتفاح.

وامتدت عمليات إطلاق النار إلى المناطق الشرقية من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى استهداف منطقة العطاطرة شمال غربي غزة.

اعتقالات وهدم في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال منطقة العروج شرق بيت لحم، وبلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما.

وداهم عدد كبير من جنود الاحتلال بلدة عبوين شمال رام الله، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من المنازل، كما داهمو قريتي خربثا المصباح وخربثا بني حارث غرب المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل اقتحم جنود الاحتلال بلدة يطا جنوب المدينة وأغلقوا عدداً من الطرق فيها بالسواتر الترابية، وداهموا منازل عدة كما أغلقوا بالمكعبات الإسمنتية الطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل، ما أعاق حركة تنقل المواطنين والمركبات.

من جهة أخرى قال رئيس مجلس بلدة بتير غرب بيت لحم: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط المدرسة، قرب سكة الحديد، قبل أن تهدم السور الاستنادي المحيط بالملعب، ثم تجرف أراضيه بالكامل.

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد، ومنعت عدداً منهم من دخوله.

وفي السياق نفسه اقتحم مستوطنون 6 مساكن للفلسطينيين في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وعاثوا فيها خراباً.

وتتعرض خربة الرأس الأحمر الواقعة في الأغوار الشمالية، لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تشمل اقتحام التجمعات السكنية والاعتداء على الممتلكات، في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على المزيد من أراضي الأغوار.