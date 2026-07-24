بدء عودة أهالي زوطر الغربية إلى البلدة بعد انتشار الجيش اللبناني

بيروت-سانا

بدأ أهالي بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان اليوم الجمعة العودة إلى بلدتهم لتفقد منازلهم، بمؤازرة الجيش اللبناني، وذلك بعد انتشار وحداته في إطار تنفيذ المرحلة الخاصة بـ”المناطق التجريبية” المنصوص عليها في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش اللبناني اتخذ إجراءات أمنية وتنظيمية لتسهيل دخول الأهالي، حيث سُمح لهم بتفقد المنازل في الحيين الغربي والشمالي من البلدة، دون السماح بالإقامة فيها في الوقت الراهن.

وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش نظمت عملية الدخول عند مدخل زوطر الغربية من جهة قاعقعية الجسر، بعد أن أنهى فوج الهندسة إزالة العوائق والمخلفات الحربية، بما فيها القنابل غير المنفجرة والألغام التي خلفتها الحرب في عدد من شوارع وأحياء البلدة.

وأشارت إلى أن دخول الأهالي جرى على دفعات، بواقع خمس سيارات في كل دفعة بعد تفتيشها، مع منع التوجه إلى الأحياء المحاذية لبلدة زوطر الشرقية المحتلة.

وشهدت مداخل البلدة ازدحاماً كبيراً نتيجة توافد أعداد من الأهالي الراغبين بالعودة وتفقد ممتلكاتهم، فيما اختار بعضهم متابعة الطريق سيراً على الأقدام بسبب الازدحام.

وكان الجيش اللبناني بدأ في 21 تموز الجاري الانتشار في زوطر الغربية ضمن “المناطق التجريبية” تطبيقاً لاتفاق الإطار، داعياً المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة حينها ريثما يستقر الوضع الأمني وتُستكمل الإجراءات اللازمة.

وبرعاية أمريكية أبرم لبنان وإسرائيل في الـ26 من حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي توغلت فيها جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين.