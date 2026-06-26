أوروبا في حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة حر شديدة

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى، اليوم الجمعة، مع استمرار موجة حر شديدة تسببت بوقوع وفيات، وأدت إلى فرض حظر على شرب الكحول في أماكن عامة بفرنسا، وتشقق أسطح بعض الطرق في ألمانيا.

وذكرت وكالة رويترز أن أوروبا تشهد من بريطانيا وفرنسا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وصربيا، موجة حر قياسية، وقال العلماء: إن القارة تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم نتيجة تغير المناخ.

ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة قد تجاوزت ذروتها في فرنسا وبريطانيا، بعدما حُطمت الأرقام القياسية المسجلة لشهر حزيران، في حين يُتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في إيطاليا خلال اليومين المقبلين، لتسجل للمرة الأولى هذا الصيف نحو 40 درجة مئوية.

وأُعلن عن تسجيل ما لا يقل عن 55 وفاة مرتبطة بموجة الحر في فرنسا، حيث بلغت درجة الحرارة في باريس 40.9 درجة مئوية أول أمس الأربعاء، ورغم توقع انخفاض درجات الحرارة، تستعد السلطات لاحتمال تسجيل مزيد من الوفيات.

وفي ألمانيا، ذكرت صحيفة “بي. زد” أن الحرارة الشديدة تسببت بالتواء وتشقق أجزاء من الطريق السريع “إيه 2” شرق البلاد مساء أمس الخميس، ما ألحق أضراراً بما يصل إلى 30 مركبة، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وإغلاق الطريق.

وفي أنحاء القارة، أُغلقت معالم ثقافية، كما تعرض القطاع الزراعي لأضرار نتيجة موجة الحر.

ووفقاً لمرصد رويترز للمناخ، فإن موجة الحر التي رفعت درجات الحرارة بما يصل إلى 18 درجة مئوية فوق المعدل الموسمي، ناجمة عن نمط جوي يُعرف باسم “حاجز أوميغا”، يؤدي إلى احتجاز كتلة من الهواء الساخن فوق مناطق معينة لفترات طويلة، مع بقاء طقس أكثر برودة على أطرافها.

وقال العلماء: إن موجة الحر القياسية كان يمكن أن تكون “مستحيلة عملياً” لولا تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي زاد احتمال تسجيل درجات حرارة ليلية مرتفعة هذا الأسبوع بنحو 100 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، حظراً على شرب الكحول في الأماكن العامة، بالتزامن مع إقامة فعاليات جماهيرية واسعة.

وأفاد أطباء وعاملون في المستشفيات الفرنسية بزيادة في عدد مكالمات الطوارئ وحالات العلاج.

وقال المتحدث باسم رابطة أطباء غرف الطوارئ في فرنسا، ويلفريد ساموت: إن المستشفيات ليست مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة موجة الحر، مضيفاً: “إن التأثير في الصحة النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية هائل، إنها كارثة”.

يشار إلى أن شركة الطاقة الفرنسية الرئيسية أعلنت أمس الخميس، إيقاف مفاعلين نوويين كإجراء احترازي لحماية البيئة، جراء موجة حر قياسية تضرب عدة دول أوروبية من بينها فرنسا.