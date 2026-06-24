اسرائيل تستولي على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في رام الله

القدس المحتلة-سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية، في إطار مخططاتها الاستيطانية التهويدية المتواصلة لنهب وقضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قولها في بيان: إن “سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 464 دونماً من أراضي بلدة سنجل شمال محافظة رام الله بالضفة الغربية، بهدف توسيع مستوطنة كرمي عوز المقامة على أراضي البلدة منذ عام 1998”.

وأوضحت الهيئة، أن هذا المخطط الاستيطاني الجديد يرمي إلى إقامة حزام استيطاني متصل يربط البؤر الاستيطانية المحيطة بالمنطقة بعضها ببعض، لإحكام السيطرة العسكرية والجغرافية الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وعزل البلدات والقرى عن محيطها.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أدانوا في بيان مشترك صدر في وقت سابق اليوم الأربعاء استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.