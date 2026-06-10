الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى تقديم معلومات بشأن برنامجها النووي

فيينا-سانا

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء قراراً يدعو إيران إلى تقديم جميع المعلومات المتعلقة بمخزونها من المواد النووية وتصميم منشآتها النووية، ومنح الوكالة الصلاحيات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، شدد على أن هذين الإجراءين “أساسيان وملحان” لضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية عن الأغراض المعلن عنها.

ووفقاً لدبلوماسيين، وافق مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة على القرار بأغلبية 21 صوتاً، بينما صوتت ثلاث دول ضده، وامتنعت عشر دول عن التصويت، بينما لم تكن دولة واحدة مؤهلة للتصويت.

ويأتي القرار في ظل استمرار الغموض بشأن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يتجاوز 400 كيلوغرام، والذي تمكن مفتشو الوكالة من معاينته للمرة الأخيرة في العاشر من حزيران عام 2025.

وكانت إيران علقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية في حزيران من العام الماضي، مبررة رفضها السماح بالوصول إلى بعض المواقع باعتبارات أمنية.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد اعتمد في تشرين الثاني الماضي قراراً مماثلاً يدعو طهران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة، التي أعربت في تقريرها الأخير عن قلقها من عدم تمكن مفتشيها من الوصول إلى عدد من المواقع والمنشآت النووية.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إلى جانب إسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح نووي، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.