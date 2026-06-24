مقتل شخصين باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخصان جراء استهداف مسيرة إسرائيلية اليوم الأربعاء سيارة جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصين قتلا في استهداف مسيرة معادية لسيارة رباعية الدفع X5 على طريق تلة الدبشة لجهة دوحة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان.

كما ألقت مسيرة معادية قنبلتين صوتيتين على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل.

في حين، حضرت دورية إسرائيلية برفقة جرافة من نوع D9 إلى بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون، بعد يوم واحد من إعادة فتح الطريق المؤدية إليها من قبل الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وطلبت الدورية من مختار البلدة إبلاغ السكان بضرورة إخلاء منازلهم قبل الخامسة من بعد ظهر اليوم، مهددة بهدمها في حال عدم الالتزام.

وتسود البلدة حالة من الترقب والقلق في ظل التهديدات الإسرائيلية المستجدة ومصير المنازل التي عاد أصحابها إليها حديثاً.

وقتل شخصان وأصيب آخر بجروح أمس، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على أشخاص ببلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان.

وبلغت الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار الماضي وحتى الـ 23 من حزيران الجاري 4192 قتيلاً و12171 جريحاً.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في الجنوب بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل فيها.