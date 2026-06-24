‏الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير اللجنة الدولية حول استهداف الاحتلال ‏للأطفال وتطالب بمحاسبته

القدس المحتلة-سانا‏

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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق ‏الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الاستهداف المتعمد للأطفال ‏الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يشكل شهادة دولية ‏موثقة وأدلة قانونية خطيرة تكشف حجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ‏وميليشيات المستوطنين.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الوزارة اعتبرت التقرير دليلاً على ‏الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للمواثيق والمبادئ الدولية التي تؤكد ضرورة ‏احترام حقوق الأطفال وتمنحهم أعلى درجات الحماية، مشيرة إلى أن ‏سلطات الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمة ‏الإبادة الجماعية من خلال القتل العمد، والتجويع، والتهجير القسري، ‏والتعذيب بحق جيل كامل من الأطفال.‏

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وشددت الوزارة على أن أهمية التقرير تكمن في تأكيده مجدداً على فشل ‏المجتمع الدولي وعجزه على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة ‏العدل الدولية، ما يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في جرائمها، مجددة ‏مطالبتها باتخاذ إجراءات قانونية وعملية فورية لضمان الحماية الدولية ‏للشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.‏

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وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض ‏الفلسطينية المحتلة قولها في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء: أن السلطات ‏الإسرائيلية وقواتها استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمداً، ما أدى إلى ارتكاب ‏جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة ‏على مدى أكثر من عامين.‏

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يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة ‏الغربية من ‏انتهاكات جسيمة لحقوقهم، تشمل القتل والاعتقال والتشريد، وهي ‏ممارسات ترقى إلى ‏جرائم حرب، في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي ‏عن توفير الحماية الكافية لهم أو ‏محاسبة مرتكبيها.‏

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