الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الهدم والتهجير في مدينة القدس

القدس المحتلة-سانا

تشهد مدينة القدس تصاعداً في الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، حيث يعيش سكان حيي بطن الهوى والبستان حالة ترقب دائم، وسط سلسلة أوامر إخلاء وهدم تُنفذ بشكل ممنهج.

وتشكل هذه الإجراءات فصلاً جديداً من سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي للمدينة.

وكشفت وكالة صفا الفلسطينية أن سكان حي بطن الهوى يعايشون كل يوم احتمال فقدان منازلهم، وسط تبادل الإخطارات القانونية وتحركات الجرافات.

محاكم الاحتلال وتغيير التركيبة الديمغرافية

بدورها، أوضحت صحيفة الغارديان البريطانية أن نحو 175 فلسطينياً في حي بطن الهوى يواجهون خطر التهجير الوشيك، في “أكبر عملية طرد منسقة لحي فلسطيني منذ احتلال القدس عام 1967″، ويستهدف الاحتلال من خلال الجمع بين الإخلاء القسري والهدم الإداري والتوسع الاستيطاني فرض واقع قانوني يصعب الطعن فيه.

في حين أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن أكثر من 200 أسرة فلسطينية تضم نحو 900 فلسطيني تواجه خطر الإخلاء القسري، وأن المحاكم الإسرائيلية تُستخدم كأداة لتكريس واقع غير قانوني وإضفاء شرعية زائفة على هذه الإجراءات، معتبرة إياها “أداة من أدوات الاحتلال الإجرامية”.

وأشارت محافظة القدس إلى أن ما تشهده المدينة من اعتداءات تشمل القتل والإخلاء القسري والهدم والاستيلاء على الممتلكات يشكل حرباً شاملة وممنهجة ضد الوجود الفلسطيني، ويمثل جزءاً من مخطط إسرائيلي لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة.

تحذيرات أممية وإدانات عربية ودولية

وحذرت الأمم المتحدة من أن القدس تتعرض لأضرار غير قابلة للإصلاح نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، موضحة أن العمليات تشمل قتل 144 فلسطينياً بين 2021 و2025، واعتقال أكثر من 11,555 شخصاً، وتنفيذ 1,732 عملية هدم للأراضي، إضافة إلى إصدار 2,386 قرار ترحيل.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أدانت بشدة استيلاء الاحتلال على 15 منزلاً في بلدة سلوان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً مباشراً على حقوق الفلسطينيين، وتشكل تصعيداً في سياسة التطهير العرقي التي تستهدف تغيير الهوية العربية والوضع الديمغرافي في المدينة.