منظمة حقوقية: مقتل 15 مدنياً في هجمات بطائرات مسيّرة بولاية شمال كردفان

الخرطوم-سانا

أعلنت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية في السودان، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 مدنياً، جراء هجومين بطائرات مسيّرة بولاية شمال كردفان.

وأوضحت المجموعة في بيان، وفق ما نقلت فرانس برس، أن طائرة مسيّرة استهدفت، أمس الإثنين، سيارة مدنية كانت تقل مواطنين في طريقهم لحضور مناسبة زفاف في بلدة الشعطوط، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً، بينهم خمس نساء.

وأضافت: إن هجوماً آخر بطائرة مسيّرة وقع صباح اليوم، استهدف سيارة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من أحد الموارد المائية في منطقة حمرة الشيخ، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أيار الماضي، من خطورة التصعيد المتزايد في السودان، مؤكداً أن اتساع نطاق العنف واستخدام الطائرات المسيّرة بشكل مكثف ينذران بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في البلاد.

ويشهد السودان حرباً مستمرة منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” المتمردة، أسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى والمصابين وتشريد ملايين المدنيين، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في أنحاء واسعة من البلاد.