رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من زعامة حزب العمال ‏الحاكم

لندن-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، ‏استقالته من زعامة حزب العمال الحاكم، بعد أقل من عامين في ‏المنصب، في ولاية اتسمت بتراجع شعبيته وتحديات سياسية ‏متزايدة‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستارمر قوله في كلمة ألقاها أمام ‏مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت: إن “كل قرار اتخذته ‏كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولاً”، معلناً تنحيه عن قيادة ‏الحزب‎.‎

وأضاف: إنه سيتم إطلاق عملية اختيار زعيم جديد لحزب ‏العمال في تموز المقبل، على أن يبقى في منصبه كرئيس ‏للوزراء إلى حين اختيار خلف له، والذي من المتوقع أن يتولى ‏مهامه في أيلول المقبل‎.‎

وتأتي استقالة ستارمر بعد تزايد الدعوات لتنحيه، عقب خسائر ‏انتخابية كبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية خلال أيار ‏الماضي، ما عزز الضغوط السياسية عليه داخل الحزب ‏وخارجه‎.‎