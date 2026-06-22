رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من زعامة حزب العمال ‏الحاكم

لندن-سانا
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، استقالته من زعامة حزب العمال الحاكم، بعد أقل من عامين في المنصب، في ولاية اتسمت بتراجع شعبيته وتحديات سياسية متزايدة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ستارمر قوله في كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت: إن “كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولاً”، معلناً تنحيه عن قيادة الحزب.
وأضاف: إنه سيتم إطلاق عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال في تموز المقبل، على أن يبقى في منصبه كرئيس للوزراء إلى حين اختيار خلف له، والذي من المتوقع أن يتولى مهامه في أيلول المقبل.
وتأتي استقالة ستارمر بعد تزايد الدعوات لتنحيه، عقب خسائر انتخابية كبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية خلال أيار الماضي، ما عزز الضغوط السياسية عليه داخل الحزب وخارجه.