رئيس الحكومة اللبنانية: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

بيروت-سانا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو مسار ثابت لا تراجع عنه.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن سلام قوله في تصريح عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية: إن “قرار حصر السلاح هو مسار لا تراجع عنه، ولا يتم بين ليلة وضحاها، وقد يتطلب أسابيع وأشهراً”، مؤكداً أنه “ليس المطلوب وضع الجيش في مواجهة أي طرف لبناني”.

وأضاف: إن “مطلب وقف إطلاق النار ليس بجديد، وقد تم، لكن لم يتم تنفيذه بشكل كامل”، مؤكداً ضرورة استمرار المفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق نار كامل.

وأشار سلام إلى أن “المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن اجتماعات واشنطن الحالية لقاءات تمهيدية”.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في الـ 2 من آذار الماضي حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، تمثلت في حظر أي نشاط عسكري أو أمني لميليشيا “حزب الله”، وإلزامها بتسليم سلاحها إلى الدولة.

