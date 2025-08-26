ارتقاء 20 فلسطينياً وإصابة العشرات في قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة

القدس المحتلة /26/8/2025/سانا

ارتقى 20 فلسطينياً، وأصيب العشرات اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية منازل في مخيم الشاطئ وشارع الجلاء وحيي الزيتون والصبرة ومدرستي الزيتون والمجدل في مدينة غزة ومخيم البريج، ومنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع، وخان يونس جنوبه، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً وإصابة العشرات، ودمار بالبنية التحتية والمنازل.

ويواصل الاحتلال نسف منازل شمال غزة، باستخدام عربات عسكرية مفخخة.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء 62744 فلسطينياً، وإصابة 158259.

