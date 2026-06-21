الأردن: إحباط محاولة تسلل خمسة أشخاص إلى إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية الحدودية

photo 2026 06 21 15 38 30 الأردن: إحباط محاولة تسلل خمسة أشخاص إلى إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية الحدودية

عمّان-سانا‏

أعلنت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن إحباط محاولة تسلل خمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية ضمن ‏منطقة مسؤوليتها، فجر اليوم الأحد، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري قوله: إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعتمدة، وتمكنت ‏من إلقاء القبض على المتسللين الخمسة، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.‌‎ ‎

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة مدانين في قضايا إرهاب وجنايات ‏أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية، ‏واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية.‏

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