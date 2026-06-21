الأردن: إحباط محاولة تسلل خمسة أشخاص إلى إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية الحدودية

عمّان-سانا
أعلنت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن إحباط محاولة تسلل خمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، فجر اليوم الأحد، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري قوله: إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعتمدة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين الخمسة، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة مدانين في قضايا إرهاب وجنايات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية، واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية.