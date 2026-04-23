أمير قطر ووزير الدفاع الإيطالي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء خلال استقبال أمير قطر للوزير الإيطالي في الدوحة، حيث استعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على المنطقة.

كما تناول الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجالي الدفاع والتعاون العسكري، وبحث آليات تطويرها وتعزيزها.

يشار إلى أن أمير دولة قطر، بحث أول أمس الثلاثاء مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي خلال اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية والدولية والتصعيد الراهن في المنطقة وتداعياته على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأهمية استقرار تدفقات الطاقة.

