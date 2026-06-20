الطاقة الذرية: انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زابوريجيا للمرة العشرين

فيينا-سانا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن إمدادات الكهرباء الخارجية انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا للمرة العشرين منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية، نتيجة خلل في خطوط الكهرباء الداخلية للموقع، ما أثر على خط الربط الوحيد المتبقي بجهد 330 كيلو فولت والمعروف باسم “فيروبلافنا-1”.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها في منشور على منصة “إكس” اليوم السبت: إن مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل جرى تشغيلها لضمان استمرار تبريد المفاعل وتأمين متطلبات السلامة النووية الأساسية في المحطة.

وأكدت الوكالة أن استمرار هذه الانقطاعات يثير مخاوف تتعلق بسلامة وأمن المنشأة النووية في ظل الظروف الحالية.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في الـ 13 من حزيران الجاري، أنها توسّطت في التوصل إلى وقف محلي لإطلاق النار، أتاح إعادة ربط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بشبكة الكهرباء الخارجية، عقب إجراء الإصلاحات اللازمة، وذلك بعد انقطاع دام 3 أيام، وصف بأنه من أطول حالات انقطاع التيار التي شهدتها المحطة منذ بداية النزاع.