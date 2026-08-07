الرئيسان الإماراتي والروسي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

مكالمة هاتفية خاصة للموقع بدون اسماء 1 الرئيسان الإماراتي والروسي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المستجدات الإقليمية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة “وام” للأنباء أن الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي “مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

كما ناقشا عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

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