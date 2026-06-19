البنتاغون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية نفقات الحرب الأمريكية الإسرائيلية‑الإيرانية

واشنطن-سانا

كشفت تقارير إعلامية أمريكية اليوم أن وزارة الحرب الأمريكية “بنتاغون” طلبت تخصيص حزمة تمويل إضافية بقيمة 80 مليار دولار، لتغطية النفقات العسكرية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية‑الإيرانية التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط الماضي، إضافة إلى بنود تمويلية أخرى.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة أن نائب وزير الحرب الأمريكي ستيفن فاينبرغ أجرى هذا الأسبوع اتصالات هاتفية مع عدد من أعضاء الكونغرس، أبلغهم خلالها بالحاجة الملحة لاعتماد هذا التمويل التكميلي.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تعتزم خلال الأيام المقبلة إرسال طلب تمويلي شامل إلى المشرعين، يتضمن مخصصات عسكرية للبنتاغون، إلى جانب اعتمادات لملفات داخلية تشمل المساعدات الزراعية وبرامج الإغاثة في حالات الكوارث.

وكان مسؤول في البنتاغون قد صرّح في نيسان الماضي بأن التكلفة الأولية للعمليات العسكرية بلغت نحو 25 مليار دولار، في أول تقدير رسمي تصدره واشنطن منذ بدء الحرب.

ويواجه الطلب الجديد تحديات سياسية داخل الكونغرس، في ظل استمرار الجدل بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول الكلفة الإجمالية للحرب، ولا سيما بعد أن قوبل طلب مبدئي سابق بقيمة 200 مليار دولار بمعارضة واسعة.

وتعكس الميزانية المقترحة أولويات الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل، في وقت تتزايد فيه مخاوف الناخبين الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، والعبء المالي المتصاعد للحرب في الشرق الأوسط.