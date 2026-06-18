مقتل شخص وجرح آخر جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح اليوم الخميس في قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيّرة للاحتلال استهدفت سيارة عند مستديرة كفرتبنيت – أرنون في قضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.

كما استهدف طيران الاحتلال المسير بلدة حداثا في قضاء صور.

وفي وقت سابق اليوم، انفجر جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي على طريق الدوير – حي الكريمات في بلدة الدوير بقضاء النبطية، ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3884 قتيلاً و11856 جريحاً.