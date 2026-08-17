علماء روس يطوّرون بخاخاً لعلاج التهاب الأنف الناجم عن الإفراط في مزيلات الاحتقان

موسكو-سانا

ابتكر علماء روس بخاخاً أنفياً جديداً لعلاج احتقان الأنف المزمن الناجم عن الإفراط في استخدام الأدوية المزيلة للاحتقان، في محاولة للحد من المشكلة التي يعاني منها المرضى نتيجة الاعتماد المتكرر على هذه المستحضرات.

ونقل موقع «بيسفورماتا» الروسي في تقرير نشره الأسبوع الماضي عن باحثين من جامعة سيتشينوف الطبية في موسكو أن البخاخ الجديد يتحول عند ملامسته الغشاء المخاطي للأنف من سائل إلى مادة هلامية، ما يساعده على البقاء فترة أطول داخل التجويف الأنفي، ويوفر تأثيراً علاجياً مستمراً، بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الأعراض مؤقتاً.

وأوضحت الباحثة الدكتورة كسينيا يرمييفا أن التهاب الأنف الدوائي يعد من المشكلات الشائعة، ويصيب نحو 8 بالمئة من السكان، وينجم غالباً عن الاستخدام غير المنضبط لقطرات وبخاخات إزالة الاحتقان لأكثر من عشرة أيام، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتقان ارتدادي يزيد الحالة سوءاً.

بدورها، بينت الدكتورة جانا كوزلوفا أن البخاخ الجديد يتميز بفعالية أطول مقارنة بالمحاليل التقليدية التي يتم التخلص منها سريعاً، فيما أشارت الدكتورة يلينا سموليارتشوك إلى أن تركيبته تساعد في الحد من جفاف الأغشية المخاطية للأنف.

وأظهرت التجارب الأولية على الحيوانات سلامة البخاخ وفعاليته، فيما يواصل الباحثون إجراء الدراسات اللازمة تمهيداً لتقييمه سريرياً وإمكان إتاحته مستقبلاً لعلاج حالات التهاب الأنف الدوائي المزمن.

ويأمل الباحثون أن يسهم تطوير البخاخ في توفير خيار جديد للتعامل مع حالات احتقان الأنف المزمن وتحسين جودة حياة المرضى.