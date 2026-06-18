مواجهة جنوب إفريقيا والتشيك تكشف مفاجأة عمرية في سجلات المونديال

واشنطن-سانا
شهدت مباراة منتخب جنوب إفريقيا أمام التشيك، التي جرت اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم 2026، حدثاً تاريخياً تمثّل في كونها أول مواجهة في المونديال تجمع بين مدربين تجاوزا سن السبعين.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما سجّل المدربان رقماً لافتاً في سجلات البطولة، إذ يبلغ مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك 74 عاماً و290 يوماً، بينما يبلغ مدرب جنوب إفريقيا هوغو بروس 74 عاماً و69 يوماً.
وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم حضور عدد من المدربين المخضرمين أصحاب الخبرات الطويلة، يتقدمهم الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب كوراساو، بعمر 78 عاماً، ليكون الأكبر سناً في البطولة.
ويأتي التشيكي ميروسلاف كوبيك في المركز الثاني، يليه البلجيكي هوغو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، ثم البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، بعمر 73 عاماً، بينما يحتل الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروغواي، المركز الخامس بعمر 70 عاماً و325 يوماً.